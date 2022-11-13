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إعدام مصري قتل صديقه ومثّل بجثته بطريقة مروعة

مجتمع

إعدام مصري قتل صديقه ومثّل بجثته بطريقة مروعة
Globallookpress
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قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق متهم للمفتي قتل صديقه باستخدام مسدس، ثم قطع جثته باستخدام صاروخ كهرباء ووضعها بحقيبتي سفر وألقى بها بمجرى مائي.

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "حامد ع م"، 28 سنة، عامل قتل المجني عليه "محمود زين العابدين عبد الله"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري وذخائر "مسدس" موضوع الاتهام التالي، فتوجه إلى حيث أيقن مكان تواجده وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً ناريا استقر بمنطقة الرأس فسقط أرضا، ثم قام بإحضار أداة "صاروخ كهربائي، أكياس بلاستيكية، حقيبتي سفر، خرطوم مياه"، موضوع الاتهام الرابع لتقطيع جثمان المتوفى، وإخفاء معالم جريمته وقام بتوزيع الجثمان على حقيبتي السفر، ثم قام بإلقائها بمجرى مائي للتخلص منها، قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المنقولات والمبالغ النقدية المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "محمود زين العابدين عبد الله عبد الله"، على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: الشروق

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