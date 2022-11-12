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شكوك بتعاطي مخدرات.. نيابة مصر تعلن نتائج التحقيقات الأولية في حادث انقلاب الحافلة

مجتمع

شكوك بتعاطي مخدرات.. نيابة مصر تعلن نتائج التحقيقات الأولية في حادث انقلاب الحافلة
فيسبوك
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أمرت النيابة العامة المصرية بحبس سائق حافلة تسبب في وفاة عشرين راكبا غرقا في "ترعة" في أجا بالمنصورة.

وأوضحت النيابة في بيان عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أنها تلقت اليوم السبت بلاغا "بغرق حافلة بترعة بمركز أجا ووفاة عشرين شخصا من مستقليها غرقا، وإصابة ثمانية آخرين من بينهم سائق الحافلة، والذي ألقي القبض عليه".

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وأشارت في البيان أنها انتقلت إلى مكان الحادثة، وإلى المستشفى لمعاينة الجثامين، والاستماع للمصابين الذين قالوا إن السائق كان يتحدث عبر هاتفه المحمول حين "فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، ما تسبب في الحادث"، بينما أنكر السائق كل ما نُسب عليه.

وحسب البيان فإن "التحليل المبدئي للمتهم تبين تعاطيه مخدرا"، وقررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له لمعرفة مدى تعاطيه مواد مخدرة.

وأمرت النيابة بدفن الجثامين التي تم التعرف عليها، بينما أخذت عينات من الجثامين المجهولة لحين تحديد هوياتها.

 

المصدر: RT

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