الإعلان عن وفاة والدة الأمير السعودي متعب بن عبد الله بن عبد العزيز
Legion-Media
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أفاد الديوان الملكي السعودي بوفاة والدة الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الديوان الملكي نبأ الوفاة وإشارته إلى أن الصلاة عليها ستجري في جامع الإمام تركي بن عبد الله في العاصمة الرياض.
#الديوان_الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.https://t.co/5eymF7JeOA#واسpic.twitter.com/Dmq6vhVoLt— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 8, 2022
المصدر: واس