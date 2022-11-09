 
مباشر
عاجل
سوروفيكين: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محور مقاطعة خيرسون

الإعلان عن وفاة والدة الأمير السعودي متعب بن عبد الله بن عبد العزيز

مجتمع

الإعلان عن وفاة والدة الأمير السعودي متعب بن عبد الله بن عبد العزيز
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u50d

أفاد الديوان الملكي السعودي بوفاة والدة الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الديوان الملكي نبأ الوفاة وإشارته إلى أن الصلاة عليها ستجري في جامع الإمام تركي بن عبد الله في العاصمة الرياض.

المصدر: واس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا