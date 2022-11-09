الإعلان عن وفاة والدة الأمير السعودي متعب بن عبد الله بن عبد العزيز

#الديوان_الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.https://t.co/5eymF7JeOA#واسpic.twitter.com/Dmq6vhVoLt