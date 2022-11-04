دولة عربية وحيدة ضمن أفضل وجهات السفر حول العالم لعام 2023

كشفت ناشيونال جيوغرافيك عن ترشيحاتها لأفضل الوجهات السياحية في العالم ‏لعام 2023، وشملت الدول المرشحة العديد من ‏الوجهات كمدن أمريكية وأوروبية، كما تضمنت أيضا دولة عربية وحيدة.

وصنفت ناشونال جيوغرافيك ترشيحاتها إلى 5 فئات هي العائلية، والمغامرة، ‏والثقافة، والطبيعة، والمجتمع، وكشفت عن أفضل وجهات لكل فئة.‏

أولا: السياحة العائلية

تم تصنيف سويسرا وكولومبيا من بين أفضل وجهات السفر للرحلات العائلية ‏الموصى بها، حيث تتمتع سويسرا شبكة مواصلات عامة ومواقع ترفيهية وطبيعية ‏خلابة، في حين تتميز كولومبيا بتنوعها البيولوجي الغني.‏

ثانيا: المغامرة

من أجل الاستمتاع برحلات سياحية للمغامرة، توصي ناشونال جيوغرافيك بزيارة ‏النمسا ونيوزلندا وبيرو خلال عام 2023 وما بعده.‏

ثالثا: الثقافة

رشحت للوجهات السياحية الثقافية مصر وإيطاليا وولاية كارولاينا الجنوبية في ‏أمريكا، على سبيل المثال، تعيد الحكومة الإيطالية إحياء طريق ‏Appian‏ الذي يمتد ‏‏360 ميلا من العاصمة روما إلى جنوب البلاد.‏

وتعد مصر أيضا من بين الوجهات الثقافية المفضلة للسفر خاصة مع استعداد ‏القاهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم مقبرة الملك تون عنخ آمون.‏

رابعا: الطبيعة

للامتزاج مع المناظر الطبيعية، رشحت دول من بينها بوتسوانا واسكتلندا وكذلك ‏متنزه ‏Big Bend‏ الوطني في ولاية تكساس الذي يجذب المهتمين بالطيور والحياة ‏البرية.‏

خامسا: السياحة المجتمعية

رشحت ناشونال جيوغرافيك اليونان وميلووكي من بين المواقع السياحية المجتمعية ‏حيث تتميز بالجهود التي يقودها المجتمع لتعزيز البيئة والاستدامة.‏

المصدر: cnbc