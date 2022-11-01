عاملة نظافة تعثر على شيك بمبلغ ضخم وتعيده لصاحبه بالإسكندرية

عثرت عاملة نظافة بمحافظة الإسكندرية المصرية، على شيك بمبلغ مليون جنيه داخل حمام السيدات، وقامت على الفور بإرجاعه إلى أصحابه.

وقالت العاملة عبير علي (32 عاما) إنها كانت تمارس عملها بشكل طبيعي داخل حمامات السيدات في نادي سموحة الرياضي، ثم تفاجأت بوجود شيكا بمبلغ مليون جنيه على بجانب المغسلة، وعلى الفور تواصلت مع مديرها بالعمل وأخبرته بما وجدته.

وأوضحت أن "الشيك كان مكتوب فيه يصرف لحامله، وعلى طول ذهبت إلى مديري في مكتبه وسلمته الشيك وبعدها هو تواصل مع الإدارة وأعاطهم الشيك، وبعد كده عرفت إنهم عاوزين يكرموني في الشغل، وأنا شغلي بالنسبة لي يعني الأمانة".

وأكدت عبير، أنها لم تفكر أبدا أن تأخذ الشيك لحسابها وتقوم بصرف المال وتحصل عليه، مشيرة إلى أنها تتولى مسؤولية الإنفاق على بناتها الاثنتين. وقالت: "أنا عاوزة أربي ولادي على مبدأ حلو حتى لو كانت ظروفنا وحشة".

وأشارت إلى أن هذا لا يعتبر الموقف الأول من نوعه الذي تتعرض له أثناء عملها، حيث أنها عثرت من قبل على هواتف محمولة ومصوغات ذهبية، ولكنها اعتادت أن ترد الأمانة إلى صاحبها.

المصدر: "القاهرة 24"