مصر.. تطورات مفاجئة في قضية قاتل نيرة أشرف بعد وفاة المحامي فريد الديب

أعلن المحامي أحمد حمد، دفاع محمد عادل، الشهير بـ قاتل نيرة أشرف، انسحابه من الدفاع عن المتهم المحكوم عليه بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ مقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة.

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وأضاف حمد، أن قرار انسحابه من القضية، ومن الدفاع عن قاتل نيرة أشرف، جاء حزنًا على وفاة المحامي فريد الديب، موضحا أن المحامي الراحل أبلغه بدنو أجله، وأنه سيفارق الحياة قريبا، لكنه كان يتمنى لو يعيش حتى يستكمل دفاعه عن المتهم محمد عادل، لكن أمر الله نفذ وفارق الحياة.

وأكمل أنه اعتز بصداقة الراحل فريد الديب، واعتبره بمثابة أخ كبير له، لأفضاله عليه، وشعر بالسعادة طوال المدة التي قضاها بصحبته في الاشتراك في الدفاع عن المتهم بقتل نيرة أشرف.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 7 محامين سيقومون بالدفاع عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، في جلسة نظر الطعن المقدم منه أمام محكمة النقض، على حكم الإعدام الصادر ضده بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وتقدم حمد في وقت سابق، بمذكرة طعن على الحكم الذي صدر ضد المتهم محمد عادل بإعدامه شنقًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ مقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، وشارك أيضًا في الطعن على الحكم المحامي الكبير فريد الديب الذي فارق الحياة صباح اليوم قبل استكمال مرافعته في قضية محمد عادل.

وتوفي صباح أمس المحامي الكبير فريد الديب، بعد صراع مع مرض سرطان الدم، وقال فريد الديب في آخر مرافعة له في قضية الآثار الكبرى: لعل هذه المرافعة تكون الأخيرة لي فقد تجاوزت الـ 80 عامًا وأعاني من السرطان وقد أديت واجبي تجاه موكلي وقد اجتهدت ولكل مجتهد نصيب حتى لو أخطأ.

وانتشرت تساؤلات من المواطنين على السوشيال ميديا حول مصير قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، بعد تقديم المحامي فريد الديب قبل رحيله مذكرة لمحكمة النقض خلال 60 يومًا بعد صدور حكم الإعدام.

وفقًا للقانون، فإن وكالة المحامي تسقط عن الموكل أمام الجنايات، حال وفاة المحامي، ولابد من الموكل أن يوكل محام آخر لاستكمال أوراق القضية.

المصدر: القاهرة 24