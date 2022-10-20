مذيعة مصرية باكية: ليه خليتوني التريند الأول عربيا؟

انهارت المذيعة المصرية منى عراقي، باكية أثناء حديثها عن زواجها الذي أعلنت عنه في وقت سابق، إذ أكدت إنها لم تتزوج من الدكتور أيمن رشوان، كما انتشر خلال الساعات الماضية.

وقالت المذيعة في بث مباشر لها عبر "فيسبوك": "إيه القرف اللي أنا فيه ده؟ كل دا بيحصلي ليه؟ أيه المهم في قصة جوازي وارتباطي أنا بقالي أكتر من يومين مش بنام ونفسيتي اتدمرت عشان قررت أعلن عن حياتي الشخصية، وأنا مش عايزة أتجوز في السر تاني خلاص ولادي كبروا أخبي ليه؟ وقالوا لي بلاش ترتبطي في السر، دلوقتي مفيش داعي".

وأضافت: "ولما حد كان بيسألني كنت بقوله هتجوز قريب، والسؤال اللي دمر نفسيتي بقاله يومين هو سؤال الناس عن هوية العريس، إنت مالك؟ أنا حرة أقول وقت ما أنا عايزة وحرة أقول مين.. وجه فرح وحضرت وروحت أسلم على أيمن رشوان والناس قالوا آه يبقى هو أيمن، لقيت الخبر في الجرنال وتفاجئت زيي زيه، وأنا مكنتش متخيلة الموضوع يبقى بالأهمية دي، وبراحتكم أهروا أنا متعودة مردش على الحاجات دي".

وتابعت: "اللي عرفني الخبر صديقي، قالي إلحقي علشان شافوكم بترقصوا في الفرح إنتي وإيمن قالوا إنكم متجوزين، طلعت في فيديو وقُلت مش أيمن وهو صاحبي وأخويا، وهو طلع نفى، تليفوني مش بيبطل رن وبيسألوا اتجوزت مين، إنت مالك؟، خلصت القصة، يعني إيه جواز منى عراقي اللي بقالها سنة بعيدة عن الشاشة يبقى التريند الأول عربيا".