كيم كارداشيان تدفع 1.26 مليون دولار مقابل الترويج لعملة مشفرة

وافقت النجمة كيم كارداشيان على تسوية رسوم فرضتها عليها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ودفعت 1.26 مليون دولار مقابل الترويج لعملة مشفرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد

وأفادت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال وافقت على التعاون مع التحقيقات الجارية، موضحة أن كارداشيان فشلت في الكشف عن أنها حصلت على مبلغ 250 ألف دولار لنشر منشور على حسابها بموقع "إنستغرام" للدعاية لرموز "إيماكس"، وهي أصول أمان يوفرها القائمون على العملة المشفرة "إيثريوم ماكس"، حيث احتوت مشاركة كارداشيان على رابط للموقع الإلكتروني لإيثريوم ماكس، والذي قدم تعليمات للمستثمرين المحتملين لشراء رموز "إيماكس".

وفي بيان له، أوضح مدير قسم الإنفاذ في لجنة الأوراق المالية والبورصات غوربير غريوال قائلا: "قوانين الأوراق المالية الفيدرالية واضحة في أن أي شخص مشهور أو أي شخص آخر يروج لأمن الأصول المشفرة يجب أن يكشف عن طبيعة ومصدر ومقدار الأموال التي حصل عليه في المقابل".

هذا ووافقت كارداشيان على عدم الترويج لأية عملات مشفرة لمدة ثلاث سنوات.

المصدر: "أ ب"