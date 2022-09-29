بسبب الجن.. القبض على شيخ مصري مشهور

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في مصر، القبض على الشيخ إبراهيم شهاب بتهمة تجارة العقاقير غير المرخصة ومجهولة المصدر، واستخدامها في أمور الدجل.

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وبدأت جهات التحقيق في القليوبية تحقيقات موسعة مع الشيخ إبراهيم شهاب، بعد ضبطه وبحوزته كمية من تلك العقاقير التي يروج لها، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التي يظهر بها.

وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية، أن الشيخ إبراهيم شهاب ظهر عبر صفحاته وفي فيديوهات منسوبة له، يروج لتلك العقاقير واستعمالها في العلاج من المس والسحر، وادعى قدرته على العلاج من المس من الجن وفك الأعمال السفلية وأعمال السحر.

وتابعت التحريات بأن الشيخ إبراهيم شهاب يمتلك مركزا للعلاج بالقرآن الكريم، من أمراض السحر والحسد والمس والعين بالأعشاب والحجامة، يقوم من خلاله بالترويج لتلك العقاقير والأدوية بدون أي تصريحات.

وعثرت الأجهزة الأمنية بداخل المركز على كميات أدوية وعقاقير مجهولة المصدر، يبيعها المركز للمترددين عليه بدون التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وتبين أنه حقق مبالغ طائلة جراء تلك التجارة.

التفاصيل بدأت برصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أنشطة المتهم غير القانونية والمؤثمة قانونا، كما دلت المعلومات على قيامه بكتابة أدوية وصناعتها وبيعها بدون أي سند طبي أو علمي أو تصريح من الجهات المختصة.

المصدر: القاهرة 24