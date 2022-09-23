شاهد.. سرقة محمد رمضان أمام الكاميرات

تداول مستخدمو فيسبوك فيديو من كاميرات أحد جماهير الفنان محمد رمضان أثناء تجواله أمس بشوارع الإسكندرية.

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وأثار الفيديو جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعد أن استطاع أحد الأشخاص مستقلي الدراجات النارية سرقة نظارة محمد رمضان والذي رصدته إحدى كاميرات التليفون، وسمي مقطع الفيديو انتش واجري.

وأصدرت الجهة المنظمة لحفل النجم محمد رمضان بمحافظة الإسكندرية، بيانا صحفيا، أمس الأربعاء، تعلن من خلاله بدء الإجراءات القانونية لمقاضاة الحسابات والصفحات المزيفة ومروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الجهة المنظمة للحفل، في بيان صحفي، إنها بدأت في اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد هذه الصفحات المزيفة ومروجي شائعات إلغاء حفل رمضان بالإسكندرية، وتقديم بلاغ رسمي ضدها للجهات الحكومية المختصة بالإنترنت، وأيضا بلاغا للنائب العام.

المصدر: صدى البلد