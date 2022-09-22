"ما تضربنيش يا عم".. فيديو من ليلة "طرد محمد رمضان من مقهى" يثير الجدل في مصر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرا من جولة الفنان محمد رمضان في الإسكندرية قبل حفلته في المدينة بـ 17 يوما.

وفي مفاجأة غير متوقعة قام بعض أهالي الإسكندرية بطرد الفنان محمد رمضان من أحد المقاهي أثناء زيارته.

ونشرت إحدى صفحات مدينة الإسكندرية فيديو من أحد المقاهي بمنطقة الإبراهيمية يظهر فيها محمد رمضان فيما يحاول بعض المتواجدين طرده من المقهى.

وأظهر فيديو آخر اقتراب شاب سكندري من سيارة محمد رمضان طالبا التقاط صورة والذهاب مع الفنان.

وحاول أحد المرافقين لمحمد رمضان إبعاد الشاب إلا أن الأخير صرخ قائلا: "ما تضربنيش يا عم ما تضربنيش أنا بحبك يا رمضان أنت مثلي الأعلى.. أنا رايح وراك الكنيسة".

ورد الفنان محمد رمضان على الحملة التي خرجت وطالبت بإلغاء حفله في الإسكندرية، تحت عنوان "الإسكندرية لا ترحب بك يا محمد رمضان".

وقال محمد رمضان في فيديو عبر حسابه بموقع "فيسبوك" مهاجما محافظ الشرقية الأسبق: "السيد محافظ الشرقية السابق، بيدعم حملة إسكندرية (لا ترحب بيك يا محمد رمضان)، والجرائد المصرية الرسمية بتدعم الحملة والشركة المنظمة بايعة 70% من التذاكر مع أن الحفلة لسه فاضل عليها 17 يوم".

وتابع: "حلو يا سيادة المحافظ، هقوم البس وأنزل إسكندرية وربنا يقدرني وأدخل كل منطقة النهارده في إسكندرية واتأكد بنفسي، هل لما الشعب بيعمل حاجة هتنزل وتعمل زيي وتسأل الغلابة أنتم فعلًا زعلانين ولا لأ، أنا نازل دلوقتي على رجلي من غير بني آدم حراسة".

وكانت الجهة المنظمة لحفل النجم محمد رمضان بمحافظة الإسكندرية، أصدرت بيانا، اليوم الأربعاء، تؤكد من خلاله بدء الإجراءات القانونية لمقاضاة الحسابات والصفحات المزيفة ومروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: صدى البلد