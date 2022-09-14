طالبة مصرية تقتل نفسها بطلقة في الرأس!

أقدمت طالبة في العقد الثاني من عمرها على التخلص من حياتها بإطلاقها النار على نفسها، باستخدام طبنجة يملكها والدها خلال تواجده خارج المنزل في محافظة الغربية.

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أقدمت الطالبة على ذلك بسبب مرورها بأزمة نفسية أدت إلى إصابتها باكتئاب حاد، بسبب حصولها على مجموع سيئ في الثانوية العامة، ورفض والدها التحاقها بكلية الصيدلة الخاصة، وعلى الفور تم نقل جثة الطالبة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وفي عودة إلى التفاصيل أن قوات الأمن تلقت إخطارا يفيد باستقبال مستشفى المحلة العام فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، مصابة بطلق ناري في الرأس، جثة هامدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أن الفتاة تدعى سارة وتبلغ من العمر 17 عاما، وأنها أقدمت على التخلص من حياتها عقب حصولها على مجموع سيئ في الثانوية العامة، ما أدى إلى حدوث خلافات مع والدها ورفضه التحاقها بكلية الصيدلة في إحدى الجامعات الخاصة، وعليه قررت الفتاة إنهاء حياتها على الفور.

وكشفت التحريات أن الفتاة تخلصت من حياتها باستخدام طبنجة مرخصة مملوكة لوالدها، استخدمتها وهي داخل غرفتها، حال تواجد والدها خارج المنزل، فأطلقت على رأسها طلقا ناريا أدى إلى سقوطها جثة هامدة على الفور.

المصدر: القاهرة 24