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مصر.. تحديد موعد حسم قضية قاتل نيرة أشرف

مجتمع

مصر.. تحديد موعد حسم قضية قاتل نيرة أشرف
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حددت محكمة النقض في مصر جلسة 26 يناير المقبل كأولى جلسات نظر وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم محمد عادل، في قضية قتل نيرة أشرف.

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وكانت محكمة جنايات المنصورة، قد قضت بالإعدام شنقا لمحمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

وقد أمر النائب العام المصري في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

المصدر: اليوم السابع

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