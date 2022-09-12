جدل في السعودية حول تصريح عن نسبة النساء السعوديات اللائي يشاهدن أفلاما إباحية

أثارت تصريحات للاستشاري السعودي في مجال الأمراض الباطنية والمعدية نزار باهبري، عن أعداد النساء السعوديات اللائي يشاهدن الأفلام الإباحية، انتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان باهبري قد ذكر متحدثا في برنامج تلفزيوني أن "المحتوى الجنسي ووجوده وطريقة الحصول عليه أصبحت أسهل من السابق".



وأشار الخبير الطبي إلى أن استبيانا كان أجري في عام 2014 أظهر أن عدد النساء اللاتي يشاهدن مقطعا جنسيا واحدا على مدار العام، كان بنسبة حوالي 23%.



كما صرح بأن استبيانا آخر أجري في عام 2019 بمشاركة 3000 امرأة، "وكانت نسبة من يشاهدن الأفلام الإباحية 92%، وهذا بسبب سهولة الوصول إلى المحتوى الجنسي".

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ولفت باهبري في حديثه إلى أن = "بعض الأشخاص ينكرون إدمانهم لمشاهدة الأفلام الإباحية، ويكون مبررهم أنهم يشاهدون من أجل المعرفة"، مضيفا في هذا السياق قوله إن "أي شخص يمكنه الابتعاد عن مشاهدة الإباحية خلال 6 أشهر، ولن يحدث أي تغييرات في جسده".



وقال المتخصص السعودي في هذا السياق: "الهرمون المفقود، يفترض تعويضه في العلاقة الجنسية الزوجية، ولكن المشكلة أن الشخص لا يحصل على المتعة التي يراها في الأفلام الإباحية، لذلك يظل يشاهدها".

الدكتور نزار كان يتحدث بإسم العلم، ولا حياء في العلم، وكلامه كان واضح ومنطقي جدًا وهو وجود إختلاف في مستوى سهولة الوصول إلى المشاهد الإباحة عن الماضي.



( نتفلكس ) وحدها وفي مسلسلاتها وأفلامها تحوي عدد لا حصر له من مشاهد الشذوذ والإباحة. #نزار_باهبري_يسيء_للسعوديات — سلمان الجابري (@Salmanaljabri) September 12, 2022

#نزار_باهبري_يسيء_للسعوديات



استبيان ظالم ومجحف عدد الاناث في السعودية يتجاوز 14مليون بينما لم يشارك في الاستبيان سوى 3الاف حيث لايشكل شيء بالنسبة للاجمالي وقد تكون اكثرها معرفات وهمية وتحمل اسماء نساء او قد تكون من خارج المملكة تويتر وغيرها ليست مقياس



pic.twitter.com/gKrCmh0fcs — الإعلامي قاسم الخبراني (@khubrani2030) September 11, 2022

تعليق

لا يمكن ان اتجنى على بناتي في الارض



قديماً صعب الوصول لها

والان اصبح سهلاً

نشرت مجرد استبيان بسيط



وجاوبني اكثر من ٣٠٠٠ سيدة على سؤال هل حصل وشاهدت مقطع مرة واحدة في حياتك والاجابة كانت نعم من ٩٢ ٪ ليس هذا معناه كل المجتمع هي شريحة تتابع حساباتي والمعنى انه قد يحدث — نزار باهبري (@DrNezarB) September 11, 2022

وفي معرض رده على تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي وصفت تصريحاته بأنها إساءة للسعوديات، رد في تغريدة قائلا "لا يمكن أن أتجنى على بناتي في الأرض"، مضيفا توضيحا يقول عن الأفلام الإباحية: " قديما صعب الوصول لها والآن أصبح سهلا ... نشرت مجرد استبيان بسيط".

المصدر: المرصد + RT