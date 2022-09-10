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لماذا لا تمنع السعودية تداول المشروبات الغازية؟

مجتمع

لماذا لا تمنع السعودية تداول المشروبات الغازية؟
Sputnik
العلم السعودي
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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، سبب عدم منع تداول المشروبات الغازية في المملكة، لافتة إلى أسباب الضرر الناتج عن هذه المشروبات.

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في التفاصيل، بعد نشر إحدى الصفحات الإخبارية خبرا حول أن "عالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري حذر من  أن المشروبات الغازية ضررها يتزايد، والعلبة الواحدة تحتوي على نحو 11 ملعقة سكر لتغطية شدة الأحماض الضارة"، وتساءل أحد المتابعين لما لا يتم منع هذه المشروبات في السعودية.

وردت الهيئة العامة للغذاء والدواء قائلة: "جميع المكونات المستخدمة في المشروبات الغازية تعتبر آمنة، وتم تقييمها من جهات دولية موثوقة".

وأضافت: "والضرر الناتج عن هذه المشروبات هو بسبب زيادة الاستهلاك وانخفاض قيمتها التغذوية".

المصدر: RT

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