دول الخليج تطالب "نتفليكس" بإزالة محتوى "يتعارض مع القيم الإسلامية والمجتمعية"

طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، منصة "نتفليكس"، بإزالة محتوى يتعارض مع "القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية"، بما في ذلك محتوى موجه للأطفال.

وأفاد بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي بأن لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول المجلس عقدت اجتماعا لمناقشة "ما لوحظ في الفترة الأخيرة من قيام منصة نتفليكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول المجلس والذي يتعارض مع المبادئ الإسلامية والمجتمعية".

وأضاف البيان أنه "تم التواصل مع منصة نتفليكس لإزالة هذا المحتوى بما فيه الموجه للأطفال والالتزام بالأنظمة".

وتابع البيان أن "الجهات المعنية ستتابع مدى التزامها، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول #مجلس_التعاون برئاسة المملكة العربية السعودية تطالب منصة #نتفلكس "Netflix” بإزالة المحتوى المخالف



https://t.co/kTLlLyTHDGpic.twitter.com/5hilJdeSwL — مجلس التعاون (@GCCSG) September 6, 2022

وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية على مطالبة منصة نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف، وأشارت إلى أن بيان لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني هو بيان مشترك.

كما أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب تنظيم الإعلام بالإمارات العربية المتحدة بيانا مماثلا، أشار إلى التواصل مع "نتفليكس" لإزالة المحتوى المخالف وخاصة المحتوى الموجه للأطفال.

هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية(تدرا) ومكتب تنظيم الإعلام في الدولة يصدران بياناً حول المحتوى المخالف للأنظمة على منصة نتفلكس "Netflix".#تدرا_الإمارات#نتفلكس#netflix#TDRAUAEpic.twitter.com/RZVtRnPYs5 — تدرا 🇦🇪 TDRA (@tdrauae) September 6, 2022

المصدر: RT