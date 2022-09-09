 
مباشر

فتاة تستثغيث بالأمن المصري من داخل مسجد (فيديو)

مجتمع

فتاة تستثغيث بالأمن المصري من داخل مسجد (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/trs5

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو لفتاة تستغيث من داخل مسجد بعد تهديدها وشقيقتها بالقتل في منطقة الطالبية.

إقرأ المزيد
مصر.. أزمة داخل اتحاد الناشرين المصريين بسبب فضيحة جنسية
مصر.. أزمة داخل اتحاد الناشرين المصريين بسبب فضيحة جنسية

وقالت الفتاة إن "البداية جاءت بوجود قرار إزالة للعقار التي تقطن به هي وشقيقتها، حيث أن ملاك هذا العقار هددوهما بالقتل بعد تقديمهما أوراقا رسمية لتعويضهم عن قرار الإزالة".

وأشارت الفتاة إلى أن "المسؤولين في الحي المقيمين به وافقوا على الأوراق التي قدموها، وعندما علم أصحاب العقار قاموا بتهديدهما بالقتل".

وطالبت الفتاة المسؤولين في مصر "بالتدخل وتوفير مكان آمن لها ولشقيقتها، وعدم تعرض هؤلاء الأشخاص لهن بعد التهديد بالقتل".

المصدر: القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا