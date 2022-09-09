فتاة تستثغيث بالأمن المصري من داخل مسجد (فيديو)
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نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو لفتاة تستغيث من داخل مسجد بعد تهديدها وشقيقتها بالقتل في منطقة الطالبية.
وقالت الفتاة إن "البداية جاءت بوجود قرار إزالة للعقار التي تقطن به هي وشقيقتها، حيث أن ملاك هذا العقار هددوهما بالقتل بعد تقديمهما أوراقا رسمية لتعويضهم عن قرار الإزالة".
وأشارت الفتاة إلى أن "المسؤولين في الحي المقيمين به وافقوا على الأوراق التي قدموها، وعندما علم أصحاب العقار قاموا بتهديدهما بالقتل".
وطالبت الفتاة المسؤولين في مصر "بالتدخل وتوفير مكان آمن لها ولشقيقتها، وعدم تعرض هؤلاء الأشخاص لهن بعد التهديد بالقتل".
المصدر: القاهرة 24