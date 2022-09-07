جدل في الأردن بعد عثور مواطن على كنز أثري.. والأخير يوضّح! (فيديو)

بعد الجدل الذي أثارته قصته مؤخرا، خرج المواطن الأردني محمد بني سلمان عن صمته ليكشف حقيقة ما حدث بعد عثوره على جرة تحتوي كنزا أثريا.

وزعم نشطاء وصفحات أردنية في مواقع التواصل الاجتماعي أن مواطنا أردنيا من مدينة كفرنجة في محافظة بني عجلون عثر على كنز أثري، يتمثل في "جرة فخارية" بها ذهب وقطع أثرية، وأنه قام بتسليمها للأمن.

وبعد القيل والقال، قرر بني سلمان التوضيح، فنشر فيديو روى من خلاله تفاصيل الواقعة، حيث أكد عثوره على جرة أثرية قام بتسليمها إلى الأمن.

صاحب جرة الذهب يصرح ويعلن مفآجأة#الأردنpic.twitter.com/Xxh8fU0fHl — محمد الدعجه (@mohamed_aldajah) September 6, 2022

وأضاف أنه بعد جرد محتوى الجرة من قبل عناصر الأمن بحضوره، اتضح أن بداخلها قطعا نقدية برونزية، أكثر من 400 قطعة، بالإضافة إلى قطع إسلامية، وأحجار خام وفانوس فخاري وقطع فخارية أخرى، نافيا العثور على أي قطع ذهبية داخل الجرة.

كما نفى بني سلمان ما راج من إشاعات بشأن أنه أجبر على تسليم الجرة للأمن بعد تهديد ابنه ووالده له بإبلاغ السلطات، مؤكدا أنها مجرد إشاعة، والدليل أن ابنه عمره 10 سنوات فقط، ولا يفقه شيئا في مثل تلك الأمور، مشددا على أنه ذهب من تلقاء نفسه لتسليم هذه الجرة للسلطات.

المصدر: RT