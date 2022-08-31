مواقع التواصل تضج بمقولة منسوبة لغورباتشوف عن الأمير سعود الفيصل

مع إعلان نبأ رحيل ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفيتي، ضجت مواقع التواصل الاحتماعي بمقولة منسوبة له عن وزير خارجية السعودية الأسبق، الأمير سعود الفيصل.

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وسلط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على تصريح سابق قيل إن ميخائيل غورباتشوف تحدث فيه عن الأمير سعود الفيصل، مبرزين القول: "لو كان لدي رجل كسعود الفيصل، ما تفكك الاتحاد السوفيتي".

توفي ميخائيل غورباتشوف صاحب المقولة الشهيرة



🎏 لو كان لدي رجل مثل سعود الفيصل

🎏 لما سقط الإتحاد السوفييتي وتفكك



📍في إشارة أن الفيصل يُجيد التعامل مع الإعلام ويستطيع حشد الاعلاميين والصحافة بتصريح واحد فقط pic.twitter.com/b3G1w9LVXz — علي البدراني | Saudi Arabia 🇸🇦 (@iifztt) August 30, 2022

وقد برزت هذا المقولة بمقال لوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد حول الأمير سعود الفيصل بصحيفة الشرق الأوسط عام 2015، إذ أوضح أن ميخائيل غورباتشوف قال: "لو كان لدي رجل كسعود الفيصل ما تفكك الاتحاد السوفيتي".

وتابع: "فمن يعرف الأمير سعود يدرك ذكاءه الفائق ودهاءه الذي يجعل الجالسين حول الطاولة يريدونه أن يقول المزيد إلا أنه كان يكتفي بالكلام المفيد والمباشر وكان دائما ينظر للأمور بمنظار مختلف، حيث يستطيع أن يربط الأحداث بتحليل مدهش ويتخذ قرارات قد تبدو لمن معه أن نتائجها مستحيلة..لكن الأيام سرعان ما تثبت عكس ذلك".

#ميخائيل_غورباتشوف الذي غيّر وجه العالم ووضع نقطة الصفر للحرب الباردة يودّع العالم على قرع طبول حروبٍ لا نعرف أين ستتمدّد ومتى ستنتهي. pic.twitter.com/IxcAeBHEvU — Ricardo Karam ريكاردو كرم (@RicardoRKaram) August 30, 2022

المصدر: RT