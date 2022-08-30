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بوتين يعزي بوفاة ميخائيل غورباتشوف

أخبار روسيا

بوتين يعزي بوفاة ميخائيل غورباتشوف
Sputnik VLADIMIR RODIONOV
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف (صورة من الأرشيف)
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أعلن الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعزي أسرة الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف بوفاته.

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وقال بيسكوف إن بوتين سيوجه برقية التعزية الرسمية إلى أهالي ميخائيل غورباتشوف صباح الأربعاء.

يذكر أن ميخائيل غورباتشوف الذي قاد الاتحاد السوفيتي بين 1985 و1991، وكان آخر زعيم له، والحائز على جائزة نوبل للسلام، قد توفي في موسكو يوم الثلاثاء عن عمر ناهز 92 عاما.

المصدر: تاس

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