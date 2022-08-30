مصر.. عمر كمال ينشر فيديو لأستاذ يشرح درس لغة عربية على أنغام أغنية "عود البطل"

أثار فيديو نشره مغني المهرجانات المصري عمر كمال لمدرس يشرح قواعد اللغة العربية على أغنية "عود البطل" الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر كمال الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واعتبر العديد من الأشخاص أن هذه الطريقة تعد إهانة للغة العربية، وتعكس حالة تدهور التعليم في الأونة الأخيرة.

فيما اعتبر البعض الأخر أن المدرس يتماشى في شرحه الدرس مع الواقع والأغاني التي يستمع إليها الطلاب، وبالتالي جذب الطالب لفهم المادة عن طريق أبسط الطرق، وعلق كمال على الفيديو: "شرح أغنية "عود البطل" للطلاب".

المصدر: social media