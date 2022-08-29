مصر.. عصابة تقود الأمن لاكتشاف كبير

اكتشفت قوات الأمن المصرية موقعا أثريا كبيرا، وذلك خلال القبض على عصابة قامت بالحفر تنقيبا عن الآثار.

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ووفقا لوزارة الداخلية المصرية أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة) بالحفر بقطعة أرض بإحدى القرى بمركز البدرشين بالجيزة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وأمكن ضبط ثلاثة من المتهمين وتم العثور على (حفر دائرى الشكل وينتهى بعدد(2) ممر أحدهما بالناحية الشمالية مبنى من الحجر الجيرى القديم بنهايته حجرتين، والأخر بالناحية الجنوبية ويؤدى إلى حجرتين من الحجر الجيري 3 ويوجد نقوش بالكتابة الهيروغليفية على الجدران لأسماء وألقاب لبعض ملوك العصر الفرعونى" الملك رمسيس الثاني" شواهد أثرية عبارة عن كتل من الحجر الجيرى الأثرية - كسرات من الفخار – الأدوات المستخدمة في الحفر).

وبمواجهة المتهمين أقروا بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.. وبمعاينة موقع الحفر بمعرفة لجنة من مفتشى الآثار أفادت بأنه مبنى أثرى هام يعود للعصور الفرعونية القديمة ويُعد إكتشاف أثرى.

المصدر: RT