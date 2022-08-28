مصر.. ضبط 1489 قطعة أثرية بحوزة تاجر (صور)

ضبطت وزارة الداخلية المصرية عددا كبيرا من القطع والعملات الأثرية بحوزة صاحب شركة استيراد وتصدير بالمنيا بقصد الاتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار حيازة صاحب شركة إستيراد وتصدير مطلوب في 7 قضايا "تبديد" بالمحافظة عدد من القطع الأثرية بقصد الإتجار.

وتمكنت فرق وزارة الداخلية من ضبطه، حيث عثر بحوزته على 1489 قطعة أثرية منها عملات معدنية وورقية وميداليات وأباريق وأوان، وتبين أن لها قيمة تاريخية.

وفي التحقيقات أقر المتهم بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار، وأن القضايا الصادرة ضده خاصة به.

المصدر: "اليوم السابع"