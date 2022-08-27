"شيوعيو روسيا" يدعون لأسبوع عمل من أربعة أيام

دعا سيرغي مالينكوفيتش زعيم حزب "شيوعيو روسيا" إلى جعل أسبوع العمل يتكون من 4 أيام فقط.

ويقترح هذا الحزب، رفع المستوى الثقافي للمواطنين لكي يتمكنوا من قضاء عطلة نهاية الأسبوع بشكل يجلب الفائدة لهم وللمجتمع.

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وأضاف مالينكوفيتش: "تم في 27 أغسطس 1929 في الاتحاد السوفيتي تقليص أسبوع العمل من 7 أيام إلى 5 أيام. وكانت هذه الخطوة في غاية الأهمية. والآن يجب أن نذهب أبعد من ذلك. بالطبع لو استمر الاتحاد السوفيتي في الوجود كنا سنصل إلى أسبوع عمل من أربعة أيام منذ فترة طويلة. لا يوجد لدي أي شك في ذلك".

ووفقا له، ستصل روسيا إلى أسبوع العمل من 4 أيام، مع حلول عام 2027، أي مع حلول اليوبيل الدوري لثورة أكتوبر الاشتراكية.

وشدد زعيم الحزب، على أن روسيا ستطبق هذا المعيار قبل تطبيقه في أوروبا، لأن الاقتصاد الروسي فقط، يسمح بمثل هذا الانتقال.

المصدر: نوفوستي