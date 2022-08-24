سان بطرسبوغ.. نجمة تلفزيونية سابقة جثة هامدة في نهر

من نهر في مدينة سان بطرسبرغ، انتشلت جثة نجمة تلفزيونية تدعى أناستاسيا كوتشيرفي، كانت قد شاركت في برنامج شهير باسم "دوم دفا" بإحدى القنوات التلفزيونية الروسية .

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وقالت صديقة للضحية لقناة 360 التلفزيونية: "هي كانت مختفية. كانت لديها مشاكل على ما أظن في موسكو. لاحقها رجل ما، وكان يريد التخلص منها"، مضيفة أن الفتاة كانت تعاني أيضا من مشاكل تعاطي المخدرات والكحول.

وقالت الصديقة في شهادتها أن أصدقاء الضحية حاولوا جمع المال من خلال البرنامج التلفزيوني الذي شاركت فيه لعلاجها من الإدمان، وعثروا على وظيفة لها في موقع للتواصل الاجتماعي، إلا أن الأمور تعطلت تماما، وباعت الشابة شقتها في مدينة كراسنودار حيث تعيش والدتها، واشترت شقة في مدينة سان بطرسبوغ، حيث توفيت في ظروف غامضة.

المصدر: نوفوستي