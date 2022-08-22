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الضباب الدخاني يغطي موسكو بسبب حرائق الغابات ودرجات الحرارة تسجل مستويات قياسية

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الضباب الدخاني يغطي موسكو بسبب حرائق الغابات ودرجات الحرارة تسجل مستويات قياسية
الضباب الدخاني يغطي موسكو
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يغطي موسكو مرة أخرى الضباب الدخاني بسبب حرائق الغابات في مقاطعة ريازان المجاورة، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في موسكو والمناطق المجاورة لها هذا الأسبوع إلى 35 درجة مئوية.

ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية ستسجل درجات الحرارة هذا الأسبوع مستويات لم تبلغها منذ 125 عاما.

وقال مركز "فوبوس" للطقس إن طقس اليوم الاثنين في العاصمة سيكون ملبدا بالغيوم، دون هطول كبير للأمطار، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 29 درجة في موسكو.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن الوضع مع الحرائق الطبيعية على أراضي منطقة ريازان لا يزال غير مستقر، ويمكن أن يكون معقدا في أي وقت بسبب التغيرات في الأحوال الجوية.

المصدر: نوفوستي

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