مزاج المصريين في خطر..

قال رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية في مصر حسن فوزي، أن هناك نقصا فى المخزون من البن، وهذا نتيجة حدوث صقيع فى البرازيل، أتلف أكثر من 25% من المحصول.

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وأضاف أن "الأزمة الحقيقة دلوقتي أن مخزون البن بتاعنا بينقص، وبينقص علشان مفيش سرعة تدبير فى الاستيراد"، متابعا: "احنا بنستورد من البرازيل وكولومبيا ومن إندونيسيا ولبنان والهند وإثيوبيا، نستورد منها الغالبية العظمى من البن، بالإضافة إلى دول أخرى مثل، البيرو وغواتيمالا".

وتابع فوزي، أن "السبب الرئيسي في نقص مخزون البن، أن الدورة أصبحت قليلة جدا دلوقتي، وحركة النقل العالمي"، مشيرا إلى أنه لا يوجد بدائل محلية، لان البن يحتاج إلى درجة حرارة ورطوبة مرتفعة، مضيفا أن "الحل إننا عايزين سرعة شوية فى التدبير بتاع العملات علشان البضائع دى تخرج، في بضائع عندنا عاوزه تخرج من المينا، لضبط العجز الموجود حاليا فى السوق".

المصدر: المصري اليوم