كيف نجحت مصر في زيادة صادراتها للسعودية رغم الإجراءات المشددة؟

قال رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، أحمد العطار، إن الصادرات الزراعية للمملكة العربية السعودية تسير بشكل منتظم بعد تطبيق الاشتراطات الخاصة.

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وأضاف العطار، أن إجمالي الصادرات خلال الفترة من 1\1 \2022 حتى 20\8\2022 بلغت 54 ألفًا و784 طنا.

ولفت رئيس الحجر الزراعي، إلى أن أبرز المحاصيل المصدرة للمملكة العربية السعودية هي الموالح والبصل والطماطم الطازجة والعنب والبطيخ، مؤكدًا تطبيق معايير الجودة الخاصة بالصادرات الزراعية للدول الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إلى أن الوزارة استطاعت فتح 67 سوقًا جديدة لاستقبال الصادرات الزراعية المصرية خلال 5 أعوام الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للدول المستقبلة لمحاصيل مصر من الخضراوات والفاكهة إلى 150 دولة، لنحو 350 صنفًا.

وطالبت السعودية، في منتصف سبتمبر الماضي وضع شروط جديدة لاستكمال استقبال المحاصيل الزراعية المصرية، وتحديدًا الخضروات والفاكهة.

يذكر أن السعودية سيطرت على 15% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 8 أشهر من الموسم التصديري 2021- 2022 بنحو 476.163 ألف طن وكذلك على 12% من القيمة بنحو 235.49 مليون دولار.

المصدر: مصراوي