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علاء مبارك يرد على انتقاده بخصوص "دفاعه" عن نجيب ساويرس

مجتمع

علاء مبارك يرد على انتقاده بخصوص
AFP
علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك
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رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، على انتقاد وجه له بسبب "دفاعه" عن رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس.

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على خلفية حريق الكنيسة في مصر.. تراشق كلامي بين علاء مبارك والنائب مصطفى بكري وساويرس

وفي "تويتر"، توجه حساب يحمل اسم أحمد البلوي لعلاء مبارك قائلا: "أسوء ما فيك يا علاء دفاعك عن ساويرس.. شخصنتها معاه.. وكل همك مين حظر العزاء.. خلاص طبلنا لك في تغريده لك ضد بكري.. الشي لمى يزيد عن حده!!".

في حين رد علاء مبارك قائلا: "أدافع عنه بمناسبة أيه! جبت المعلومة منين! ومين طلب منك تطبل!".

ويأتي ذلك عقب تراشق كلامي بين علاء مبارك والنائب مصطفى بكري وساويرس على خلفية حريق كنيسة "أبو سيفين" بإمبابة في مصر، الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن موت 41 شخصًا.

المصدر: RT

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