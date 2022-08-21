علاء مبارك يرد على انتقاده بخصوص "دفاعه" عن نجيب ساويرس

رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، على انتقاد وجه له بسبب "دفاعه" عن رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس.

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وفي "تويتر"، توجه حساب يحمل اسم أحمد البلوي لعلاء مبارك قائلا: "أسوء ما فيك يا علاء دفاعك عن ساويرس.. شخصنتها معاه.. وكل همك مين حظر العزاء.. خلاص طبلنا لك في تغريده لك ضد بكري.. الشي لمى يزيد عن حده!!".

في حين رد علاء مبارك قائلا: "أدافع عنه بمناسبة أيه! جبت المعلومة منين! ومين طلب منك تطبل!".

ادافع عنه بمناسبة ايه ! جبت المعلومة منين! ومين طلب منك تطبل! — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 20, 2022

ويأتي ذلك عقب تراشق كلامي بين علاء مبارك والنائب مصطفى بكري وساويرس على خلفية حريق كنيسة "أبو سيفين" بإمبابة في مصر، الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن موت 41 شخصًا.

المصدر: RT