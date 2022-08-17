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على خلفية حريق الكنيسة في مصر.. تراشق كلامي بين علاء مبارك والنائب مصطفى بكري وساويرس

مجتمع

على خلفية حريق الكنيسة في مصر.. تراشق كلامي بين علاء مبارك والنائب مصطفى بكري وساويرس
AP
علاء مبارك
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رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، على النائب مصطفى بكري بعد انتقادات وجهها له، حيث قال الأخير إنه "يعذر (علاء) بدفاعه عن رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس".

وفي تفاصيل القضية، قال بكري في "تويتر": "إلى علاء مبارك..أختار معاركي بدقه، ولن أنسي لك أنك حضرت أنت وشقيقك جمال عزاء والدتي في عام 2014 بمسجد عمر مكرم، وأعذرك في دفاعك عن ساويرس وأعرف الأسباب جيدا، وأعذرك..ربنا يهديك".

في حين، رد علاء مبارك على ما كتبه بكري قائلا: "أستاذ مصطفى البقاء لله ورغم عمايلك وأكاذيبك إنما الواجب واجب وده الفرق..ده إنت حتى لم تتواجد لتقديم واجب العزاء في الوالد رحمة الله عليه في وقت البلد كلها حضرت للعزاء! حتى في واجب العزاء حضرتك طلعت قليل الاصل..تحياتي".

وفي تغريدة أخرى، علق علاء على تقرير حول مطالبة مصطفى بكري بالتحقيق مع ساويرس إثر تصريحاته حول أحداث حريق كنيسة أبو سيفين، بالقول: "سبحان الله..طيب حد غيرك يطلب من النائب العام التحقيق عن نشر أخبار كاذبة تبقى مقبولة..ده إنت قولت أكاذيب عن الوالد رحمة الله عليه جزء منها ذكرها الأستاذ فريد فى المحكمة ومن كتابك! قولتها لحضرتك قبل كده وما صدقتنيش إنك أستاذ ورئيس قسم و نموذج يدرس في ال —لا مؤاخذة..تحياتي يادرش".

في حين علق ساويرس على تغريدة علاء مبارك بصور لمصطفى بكري وذلك بتغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر".

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المصدر: RT

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