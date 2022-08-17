على خلفية حريق الكنيسة في مصر.. تراشق كلامي بين علاء مبارك والنائب مصطفى بكري وساويرس

رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، على النائب مصطفى بكري بعد انتقادات وجهها له، حيث قال الأخير إنه "يعذر (علاء) بدفاعه عن رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس".

وفي تفاصيل القضية، قال بكري في "تويتر": "إلى علاء مبارك..أختار معاركي بدقه، ولن أنسي لك أنك حضرت أنت وشقيقك جمال عزاء والدتي في عام 2014 بمسجد عمر مكرم، وأعذرك في دفاعك عن ساويرس وأعرف الأسباب جيدا، وأعذرك..ربنا يهديك".

الي علاء مبارك

أختار معاركي بدقه ، ولن أنسي لك أنك حضرت أنت وشقيقك جمال عزاء والدتي في عام ٢٠١٤ بمسجد عمر مكرم ، وأعذرك في دفاعك عن ساويرس وأعرف الأسباب جيدا ، وأعذرك ، ربنا يهديك — مصطفى بكري (@BakryMP) August 16, 2022

في حين، رد علاء مبارك على ما كتبه بكري قائلا: "أستاذ مصطفى البقاء لله ورغم عمايلك وأكاذيبك إنما الواجب واجب وده الفرق..ده إنت حتى لم تتواجد لتقديم واجب العزاء في الوالد رحمة الله عليه في وقت البلد كلها حضرت للعزاء! حتى في واجب العزاء حضرتك طلعت قليل الاصل..تحياتي".

أستاذ مصطفى البقاء لله ورغم عمايلك واكاذيبك انما الواجب واجب وده الفرق ؛ ده انت حتى لم تتواجد لتقديم واجب العزاء فى الوالد رحمة الله عليه فى وقت البلد كلها حضرت للعزاء ! حتى فى واجب العزاء حضرتك طلعت قليل الاصل .تحياتى — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 16, 2022

وفي تغريدة أخرى، علق علاء على تقرير حول مطالبة مصطفى بكري بالتحقيق مع ساويرس إثر تصريحاته حول أحداث حريق كنيسة أبو سيفين، بالقول: "سبحان الله..طيب حد غيرك يطلب من النائب العام التحقيق عن نشر أخبار كاذبة تبقى مقبولة..ده إنت قولت أكاذيب عن الوالد رحمة الله عليه جزء منها ذكرها الأستاذ فريد فى المحكمة ومن كتابك! قولتها لحضرتك قبل كده وما صدقتنيش إنك أستاذ ورئيس قسم و نموذج يدرس في ال —لا مؤاخذة..تحياتي يادرش".

سبحان الله طيب حد غيرك يطلب من النائب العام التحقيق عن نشر أخبار كاذبة تبقى مقبولة🤔 ده انت قولت اكاذيب عن الوالد رحمة الله عليه جزء منها ذكرها الأستاذ فريد فى المحكمة ومن كتابك ! …قولتها لحضرتك قبل كده وما صدقتنيش انك أستاذ ورئيس قسم و نموذج يُدرس في ال —لامؤاخذة. تحياتى يادرش — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 16, 2022

في حين علق ساويرس على تغريدة علاء مبارك بصور لمصطفى بكري وذلك بتغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر".

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المصدر: RT