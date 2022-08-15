إذاعتان في الأردن تتوقفان عن البث حدادا على وفاة طبيب شهير

أوقفت الشبكة العربية للإعلام مؤقتا بثها البرامجي عبر محطاتها بالأردن وذلك حدادا على وفاة واحد من أشهر أطباء الأردن وهو والد مالكي محطتين مسموعتين كانتا على رأس البرامج الموقوفة.

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ونقل موقع خبرني عن الشبكة العربية للإعلام أنها أوقفت مؤقتا بثها "عبر محطاتها في الأردن وعلى رأسها إذاعتا (مزاج إف إم) وراديو (دهب)، حدادا على وفاة الدكتور الراحل محمد أبو لغد، والد طارق أبو لغد وحازم ابو لغد مالكي الإذاعتين".

وكان الطبيب الأردني محمد محي الدين أبو لغد الذي يعتبر من أشهر أطباء الأردن في تخصص التوليد والأمراض النسائية والعقم وأطفال الأنابيب، قد توفي يوم الأحد.

وعن سيرته الذاتية، حصل أبو الغد على شهادة "الزمالة من الكلية الملكية البريطانية بلندن والزمالة من كلية الجراحين الملكية بأدنبره. وعرف عن المرحوم أبو لغد حسن المعشر والخلق الرفيع وكان قد خطّ القرآن الكريم بخط يده".

المصدر: خبرني