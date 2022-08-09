وزارة الثقافة الأردنية تنعى الفنان داود جلاجل

نعت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في الأردن، الفنان داوود جلاجل، الذي توفى مساء اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 75 عاما.

وأشارت وزيرة الثقافة هيفاء النجار إلى "مكانة الفنان في وجدان الأجيال الأردنية والعربية وذاكرتهم من خلال الأدوار الدرامية، والمسرحية التي قدمها عبر الأثير والفضائيات".

وأضافت، حسب صفحة الوزارة في "فيسبوك" إن "غياب قامة فنية بحجم جلاجل لا يمثل خسارة للأردن فحسب، وإنما خسارة للحركة الفنية العربية".

ويُعد جلاجل من رواد الدراما الأردنية، وشارك في عدد من المسلسلات منها: مسلسل "مالك بن الريب"، و"رأس غليص"، و"العقد الفريد"، و"الجرح والبلسم"، و"شمس الغايب".

الراحل من مواليد عام 1947.

المصدر: RT