 
مباشر

انفجار نيزك في سماء ولاية يوتا الأمريكية يحدث دويا مرعبا (فيديو)

مجتمع

انفجار نيزك في سماء ولاية يوتا الأمريكية يحدث دويا مرعبا (فيديو)
RT / Twitter
انفجار نيزك في السماء يحدث دويا مرعبا في ولاية يوتا الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tlyr

سمع سكان ولاية يوتا الأمريكية دوي انفجار نيزك مرعب سجلته خدمة الأرصاد الجوية في سولت ليك ستي، عاصمة الولاية.

ووثق مقطع فيديو ما بدا أنه نيزك يحلق في سماء ولاية يوتا الأمريكية، محدثا صوتا مفزعا، مما دفع حاكم الولاية لطمأنة السكان الذين انتابهم القلق.

وأكد حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس في تغريدة عبر "تويتر" أن صوت الدوي لا صلة له بأي نشاط زلزالي أو أي منشآت عسكرية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الأحد، أن سكانا في شمالي ولاية يوتا سمعوا صوت دوي كبير صباح السبت، بالتزامن مع وقت تصوير النيزك.

وجرى الإبلاغ عن سماع الانفجار نفسه في ولاية أيداهو المجاورة.

وقالت وندي ميلينغ، وهي من سكان مدينة ساوث سالت لاك في يوتا، إنها كانت خارجة من منزلها عندما سمعت الدوي القوي، الذي تبعته لحظات من الهدير.

وأضافت أن الصوت يشبه صوت الدوي الذي يخلفه اختراق حاجز الصوت الذي سمعته في الماضي، وتلاه صوت رعد منخفض لنحو 4 ثوان.

ويظهر شريط فيديو قصير النيزك وهو يمر في سماء الولاية قرب قمم الجبال.

المصدر: شبكة "سكاي نيوز" البريطانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا