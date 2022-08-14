انفجار نيزك في سماء ولاية يوتا الأمريكية يحدث دويا مرعبا (فيديو)

سمع سكان ولاية يوتا الأمريكية دوي انفجار نيزك مرعب سجلته خدمة الأرصاد الجوية في سولت ليك ستي، عاصمة الولاية.

ووثق مقطع فيديو ما بدا أنه نيزك يحلق في سماء ولاية يوتا الأمريكية، محدثا صوتا مفزعا، مما دفع حاكم الولاية لطمأنة السكان الذين انتابهم القلق.

وأكد حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس في تغريدة عبر "تويتر" أن صوت الدوي لا صلة له بأي نشاط زلزالي أو أي منشآت عسكرية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الأحد، أن سكانا في شمالي ولاية يوتا سمعوا صوت دوي كبير صباح السبت، بالتزامن مع وقت تصوير النيزك.

وجرى الإبلاغ عن سماع الانفجار نفسه في ولاية أيداهو المجاورة.

وقالت وندي ميلينغ، وهي من سكان مدينة ساوث سالت لاك في يوتا، إنها كانت خارجة من منزلها عندما سمعت الدوي القوي، الذي تبعته لحظات من الهدير.

وأضافت أن الصوت يشبه صوت الدوي الذي يخلفه اختراق حاجز الصوت الذي سمعته في الماضي، وتلاه صوت رعد منخفض لنحو 4 ثوان.

ويظهر شريط فيديو قصير النيزك وهو يمر في سماء الولاية قرب قمم الجبال.

Boom video. My money is on high altitude meteor that blew up when it hit the atmosphere. pic.twitter.com/2LmOGkpMXf — Matt Blank (@msbutah) August 13, 2022

Snowbasin Resort has provided ABC4 Utah with footage of the meteor that caused a loud boom felt throughout Utah Saturday morning.

FULL STORY HERE: https://t.co/Qm2ozlimuvpic.twitter.com/xBSoZLvP6u — ABC4 News (@abc4utah) August 14, 2022

المصدر: شبكة "سكاي نيوز" البريطانية