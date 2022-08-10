شاهد.. الصور الأولى لجريمة قتل هزت مصر قرب المحكمة والجاني يدلي باعترافات صادمة

أمر النائب العام المصري بتشكيل فريق للتحقيق العاجل في واقعة قتل المجني عليها "سلمى" الطالبة بأكاديمية الشروق بالقرب من محكمة الزقازيق.

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وذكرت النيابة العامة في بيان أنه المتهم إسلام محمد ارتكب جريمة قتل المجني عليها سلمى عمدا، وطعن المتهم المجني عليها عدة طعنات بسكين كان بحوزته، بالقرب من محكمة الزقازيق، أثناء دخولها مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها، وأنه قد أُلقي القبض على المتهم حال دخوله العقار محل الواقعة.

وأدلى المتهم بقتل فتاة طعنا، بسلاح أبيض في أنحاء متفرقة بالجسد، في مدخل عمارة سكنية، بمحيط محكمة الزقازيق، أمام المارة، باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الواقعة.

وقال قاتل فتاة الشرقية، في اعترافاته، إنه تخلص منها بدافع الانتقام، لسابقة ارتباطهما بعلاقة عاطفية قام خلالها بمساعدتها، إلا أنها قامت مؤخراً بالتخلى عنه وإنهاء تلك العلاقة دون رغبته، وهو ما آثار حفيظته فاختمرت في ذهنه فكرة قتلها، على غرار واقعة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

وأضاف المتهم أنه في سبيل تنفيذ مخططه قام بإعداد السلاح الأبيض المستخدم "السكين"، ونظرا لعلمه بتردد المجني عليها على إحدى أماكن التدريب الكائنة بالعقار محل الواقعة، قام اليوم بانتظارها أمام العقار، ولدى وصولها باغتها بعدة طعنات، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية