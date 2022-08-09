مصر.. شاب يطعن فتاة حتى الموت أمام المحكمة

أنهى شاب حياة فتاة، بعدما أصابها بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها، وجرى ذلك اليوم الثلاثاء في محيط محكمة الزقازيق.

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المعلومات الأولية أفادت بأن الشاب أنهى حياة المجني عليها في مدخل عمارة محجوب المجاورة لمحكمة الزقازيق، بنطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

وتشهد المنطقة حاليا وجودا أمنيا مكثفا، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي.

وتلقت قوات الأمن إخطارا يفيد بوقوع جريمة قتل في مدخل عمارة محجوب بمحيط محكمة الزقازيق بنطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

على الفور، فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

المصدر: القاهرة 24