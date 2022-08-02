ماذا قالت المجندة الإسرائيلية عن صورتها المثيرة للجدل مع محمد رمضان؟ وما علاقتها به؟ (فيديو)

عقب جدل كبير أثارته صورة الفنان المصري محمد رمضان محتضنا مجندة إسرائيلية سابقة تدعى مايا زكريا، كشفت الأخيرة كواليس صورتها معه وعلاقتها به.

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وفي مقطع فيديو متداول نقلته وسائل إعلام مصرية، أوضحت مايا زكريا قائلة: "الكثير طلبوا من محمد رمضان التقاط صورة، وأنا منهم، لأنني من محبيه"، مضيفة: "لم يدرك أنني إسرائيلية، ولم يسأل عن ذلك، لم يسألنا كلنا، وكان يستمتع مع باقي الحاضرين".

وتابعت: "محمد رمضان كان لطيفا مع كل الناس، ولم يرفض أي طلب".

المصدر: "صدى البلد"