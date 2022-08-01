حفل زواج في مصر ينتهي بالتسمم.. تفاصيل توزيع وجبات فاسدة وإصابة 13 مواطنا بسوهاج

أصيب 13 مواطنا مصريا بالتسمم بعد تناولهم طعاما فاسدا في أحد الأعراس في محافظة سوهاج.

وكشفت التحقيقات الأولية إصابة 13 شخصا بالإعياء وآلام بالبطن، إثر إصابتهم بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة كفتة وبانيه فاسدة، في فرح أحد أقاربهم بمركز طهطا.

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وتم تقديم ساندوتشات الكفتة والبانيه لهم، داخل قاعة الأفراح حيث تعاقد العريس مع أحد المطاعم الشهيرة على توزيع 950 وجبة على المعازيم، طوال حفلة الزفاف.

وتم نقل المصابين لقسم الباطنة بمستشفى طما المركزي، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

المصدر: القاهرة 24