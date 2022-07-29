بعد اتهام مبروك عطية بإهانة "السيد المسيح".. نشر فيديو نادر لشيخ الأزهر يتحدث عن "المعجزة"

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو نادرا لشيخ الأزهر يتحدث فيه عن موعظة الجبل للمسيح، بعد اتهام الداعية مبروك عطية بالسخرية من المسيح ووصفه بـ"السيد المريخ".

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وتحدث الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مقطع فيديو سابق له، عن موعظة الجبل للمسيح عليه السلام، قائلا: موعظة الجبل للمسيح عليه السلام جميلة ورقيقة، وأنا أحيانا أتغنى بها وتدمع عيناي، وكان يقول فيها: طوبى لفقراء الروح.. طوبى للودعاء.. طوبى للمحزونين.. طوبى لجياع والعطاش إلى البر.. طوبى للرحماء.. طوبى لأنقياء القلب.. طوبى لصانعي السلام.. طوبى للمطرودين من أجل البر.. طوبى لكم إذا عيّروكم وطردوكم، وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين، ولكن طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع.

وعقب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على موعظة الجبل للسيد المسيح، قائلا: السيد المسيح جاء ليعلم الناس ويهيئهم إلى تقبل الغير معهم في المجتمع.. هذا البرنامج الأخلاقي المتكامل جاء مثاليًا جدًا، ليعلم الناس التسامح والعطاء.

وخلال الأيام الماضية، أثار مقطع فيديو للداعية الإسلامي، مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق بجامعة الأزهر الشريف، سخط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سخريته من وصف سيدنا عيسى عليه السلام، باالسيد المسيح.

المقطع لاقى انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاملا غضب كثيرين من أصحاب الديانتين الإسلامية والمسيحية على حد سواء.

وقال عطية في الفيديو: كل كلمة في موعظة الجبل لسيدنا عيسى.. بلا السيد المسيح بلا السيد المريخ.. كلهم أسيادنا.

وأمس الخميس، خرج الدكتور مبروك عطية، في بث مباشر عير صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نافيا سخريته من السيد المسيح، ردا على الهجوم القوي الذي تعرض له خلال الساعات الماضية، بعد تداول المقطع السابق، قائلا: لا أذكر أني قلت ذلك، أو سخرت من السيد المسيح، مضيفا: حتى وإن قلتها فهي لا تحمل على السخرية، ولم تكن في نيتي.

المصدر: القاهرة 24