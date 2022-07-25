مصر.. اشتعال أزمة شيرين عبد الوهاب مع زوجها وعائلته

اشتعلت الأزمة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب ووالد الفنان حسام حبيب، بعدما قامت الفنانة المصرية بتقديم بلاغ للنائب العام ضد والد طليقها حسام حبيب بتهمة السب والقذف والتشهير.

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وجاء في البلاغ: "في مداخلة هاتفية من الشاكية مع برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي وحوارها عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب والمشاكل التي تعرضت لها مؤخرا وبعد انتهاء البرنامج وعرضه على القنوات والمواقع الإخبارية قام المشكو في حقه والد المدعو حسام حبيب ــ بعمل بوست على صفتحه علي موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك".

وعلق حسين حبيب، والد حسام حبيب، على بلاغ الفنانة شيرين عبدالوهاب الذي تقدمت به للنائب العام ضده قائلا إن شيرين عبدالوهاب بدأت الحديث عن نجله في وسائل الإعلام، وحسام يلتزم الصمت طوال فترة الخلافات بينهما حفاظا عليها، مضيفا: "يعني واللي هي بتعمله ده مش تشهير؟".

ونشر حسين حبيب على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" قائلا: "والله مش عشان إبني، ده أخلاقه زي الملايكة، أنا شخصيا بتعلم منه اللهم انصره كما نصرت داوود ونجه كما نجيت موسى واحميه كما حميت إبراهيم من النار قال النبي أحسنكم أحسنكم خلقا، الله ناصرك على كل مفترى كداب وعلى ناكر الجميل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان".

المصدر: مصر تايمز