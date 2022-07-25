"فتش عن العصب الحائر!".. طبيب يوضح سبب وفاة طفل مصري بعد شربه ماء مثلجا

أثارت واقعة طفل طنطا قلقا لدى المصريين، بعد وفاته نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية إثر شربه مياه مثلجة أثناء اللهو.

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وفي التفاصيل، توفي طفل في منطقة سيجر التابعة لقسم أول طنطا بمحافظة الغربية بعد شربه مياه مثلجة أثناء اللهو، ما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.

هذا وكشفت التحريات الأولية أن الطفل، سمير، كان يلهو في جو حار وشرب مياه مثلجة، ما تسبب في حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى وفاته، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

من جهته، قال الطبيب جمال شعبان، استشارى القلب، عميد معهد القلب السابق، معلقا في "فيسبوك" على وفاة طفل طنطا :

س: هل تناول الماء المثلج في الجسم الساخن بسبب حرارة الصيف والرياضة أو المجهود البدني الزيادة يؤدي إلي سكتة قلبية؟

ج: - فتش عن العصب الحائر..الماء البارد ينشط العصب الحائر الذي يتسبب في بطء شديد في دقات القلب..الذي يؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية وإغماء، لكن في هذه الحالة تحدث الوفاة لأن الطفل غالبا كان يعاني من متلازمة اختلال كامن "Concealed terminal dysrhythmia" في كهرباء القلب، تم تنشيطها.

- الاحتمال الثاني أن يكون "aspiration" الشرقة وتسرب الماء إلى الرئتين".

وفي تصريحات لموقع صدى البلد، أوضح استشاري القلب، جمال شعبان، قائلا: "اختلال كهرباء القلب وباء العصر والسكتة القلبية والموت المفاجئ، حيث تحدث مشكلات (اختلال كهرباء القلب) عندما لا تعمل النبضات الكهربائية التي تنسق نظم قلبك على نحو صحيح".

وأشار إلى أن "الأمر الذي يسبب خفقان القلب على نحو سريع جدا أو بطيء جدا أو غير منتظم، قد يبدو اضطراب نظم القلب، كأن هناك خفقان أو رفرفة أو ضربة ساقطة في القلب أو تسارع في نبضاته، وقد يكون غير ضار".

المصدر: "صدى البلد"