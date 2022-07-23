أسرة الزعيم جمال عبد الناصر تفتح ضريحه بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو في مصر، قررت أسرة الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، فتح ضريح الزعيم، أمام الزوار المحبين له، اليوم السبت.

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وفي هذا الصدد، أوضح عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لصحيفة "الوطن" قائلا: "الأسرة قررت فتح ضريح الزعيم عبد الناصر، في تمام الساعة 10 صباح اليوم، لاستقبال محبي ناصر، والذين يأتوا من محافظات مصر المختلفة"، لافتا إلى أن الكثير من المصريين اعتادوا على زيارة ضريح والده في المناسبات التي يقترن فيها اسم والده.

وأضاف عبد الحكيم: "كانت أهم أولويات عبد الناصر هي الاهتمام ببسطاء الشعب المصري، وتحقيق التنمية التي كانت هدفا دائما ورئيسيا له"، موضحا أن والده "عمد إلى تنمية مصر زراعياً وصناعيا، وفي التعليم والصحة، وأصدر قانون الإصلاح الزراعي، فكان يتطلع أن يكون المجتمع المصري مجتمع المائة بالمائة بدلا من النصف في المائة".

وأردف نجل جمال عبد الناصر: "بدلا أن يكون التعليم والصحة مقصورة على فئات معينة، عمل جاهدا لأن يكون كل مصري له حق في التعليم والصحة، وفرصة عمل".

تجدر الإشارة إلى أن ثورة 23 يوليو عام 1952 في مصر، حولت نظام الحكم من الملكية إلى النظام الجمهوري، وتبعت ذلك تطورات اجتماعية واقتصادية مهمة، أبرزها أن "المصريين استردوا كرامتهم واستعادوا وطنهم المسلوب على مدى عقود طويلة، وكان اللواء محمد نجيب هو أيقونة ثورة يوليو التى قادها الضباط الأحرار"، وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن".

المصدر: "الوطن"