بوغدانوف يشارك في حفل للسفارة المصرية بموسكو بمناسبة الذكري السبعين لثورة 23 يوليو

يصادف يوم غد السبت 23 يوليو 2022 الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو في مصر.

وبهذه المناسبة نظمت السفارة المصرية في روسيا حفل استقبال كبير حضره عدد من المسؤولين الروس، في مقدمتهم ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير خارجية روسيا، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأوليغ ماتيسين، وزير الرياضة، بالإضافة إلى سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى موسكو، وكذلك عدد من الشخصيات وأبناء الجالية المصرية في روسيا.

وألقى السيد نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا، كلمة رحب بها في الحضور وأكد خلالها على تأثير ثورة يوليو في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر والدول العربية والإفريقية والعديد من دول العالم. كما ركز السفير على دور الثورة في تطور العلاقات المصرية السوفيتية في ذلك الوقت، وأشار إلى تطور العلاقات المصرية - الروسية في السنوات الأخيرة أيضا.

ومن جانبه أشار ممثل الحكومة الروسية ميخائيل بوغدانوف في كلمته، إلى التطور الكبير في العلاقات الروسية- المصرية.

وبعد ذلك اجتمع السفير المصري بوزير الرياضة الروسي، وبحثا معا سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات الرياضية بين البلدين.

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