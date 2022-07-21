لأول مرة.. مستشار السيسي يعلق على جريمة قتل هزت مصر

علق مستشار السيسي للشؤون الدينية أسامة الأزهري، على إقحام البعض لقضية الحجاب في وفاة الطالبة نيرة أشرف على يد طالب أمام جامعة المنصورة.

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وقال الأزهري إن الحوادث في الفترة الأخيرة، أزعجت وروعت المصريين، ونترحم على نيرة أشرف، وندعو إلى أهلها بالثبات، وأتحفظ كثيرا في تعامل البعض مع هذه الأمور بمنطق الضجيج، وإقحام قضية الحجاب في واقعة نيرة أشرف.

وأضاف أن الإنسان على أرض مصر يُحترم لذاته، فليس من المنطق ولا من التقرب إلى الله، أن لا يُعامل الإنسان باحترام إلا إذا كان متدينا، وتوصيل الشرع ليس عن طرق إهانة الشخص ولا التسلط عليه، فالمبدأ الذي أخرج به هو احترام كل إنسان.

وتابع الأزهري، أن هناك احتياجا إلى حملة ومشروع يقوم به الأزهر والأوقاف، ووزارة التعليم، بجانب وزارة التضامن الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة لإعادة تعزيز القيم المصرية، ومحاربة مفاهيم خاطئة ترسخت في عقول المصريين.

كما تناول أسامة الأزهري العلاقة بين التطرف والإلحاد، مبينًا أنها علاقة جدلية تركيبية شديدة العمق والعضوية، وأن هناك علاقة تتناسب طرديا بين التطرف والإلحاد بصورة شبهة معادلة رياضية، مضيفًا: كلما زاد التطرف سيزيد الإلحاد بل في اللحظة التي سيولد فيها التطرف في أي مجتمع سيولد الإلحاد، معه في نفس اللحظة ومن أخطر أسباب الإلحاد قبح الخطاب الديني الصادر من تيارات التطرف.

المصدر: القاهرة 24