مصر.. جامعة القاهرة تهدد وزارة الأوقاف

خاطبت جامعة القاهرة، وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة حول موقف الوقفيات المرصودة للجامعة، والتي تديرها هيئة الأوقاف المصرية.

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وطالبت جامعة القاهرة الوزير، بالتوجيه بتسليم جامعة القاهرة، ريع الوقفيات المرصودة لها، وكذلك التوجيه بموافات الجامعة موقف الوقفيات الصادرة لجامعة القاهرة، وما إذا كان قد صدرت تعاملات عليها أو تغيير في مصارفها عن طريق البيع أو نزع الملكية أو نقل الملكية عن تلك الأعيان، وإذا كان قد تم تعويض جامعة القاهرة عينيا أو نقديًا.

الجامعة خاطبت الوزارة بشأن الوقفيات التي رصدت للجامعة من جانب الأمير يوسف كمال، وتتضمن مساحات كبيرة من الأراضي، وقصور بما تحتويه من مقتنيات وتحف، وكذلك وقفيات ناريزوز هانم ومصطفى كامل الغمراوى ومحمد عبد الله حسن ومحمد عبد الحميد حبيب.

وتشمل وقفيات مرصودة من: فاطمة هانم إسماعيل، وعوض أفندي العريان وصالح بن طاهر القاضي وسنان باشا ومحمد سعيد باشا وثابت ثابت شكري وأحمد بك الشريف وإبراهيم حلمي باشا وحسن بك زايد.

وهددت جامعة القاهرة باللجوء للجان فض المنازعات بأمانة مجلس الوزراء، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن وقف التقاضي، في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو المصالح العامة.

المصدر: القاهرة 24