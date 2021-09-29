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مصر.. حبس أستاذ جامعي كبير (صور)

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مصر.. حبس أستاذ جامعي كبير (صور)
Globallookpress
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس الدكتور أيمن منصور ندا، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالسب والقذف.

مصر.. حبس أستاذ جامعي كبير (صور)
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وتحقق النيابة العامة في اتهام منصور ندا بالسب والقذف في حق عدد من الشخصيات والترويج لمنع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقررت في وقت سابق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان منصور قد نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي عددا من المقالات تتضمن اتهامات وانتقادات لرئيس جامعة القاهرة وعددا من الإعلاميين، فضلا عن أحاديث دارت بينه وبين رئيس جامعة القاهرة وعدد من الأساتذة الجامعيين.

مصر.. حبس أستاذ جامعي كبير (صور)

وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد قررت وقف الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، عن العمل، في واقعة اتهامه بالتعدي على وكيل الكلية الأسبق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية.

المصدر: الشروق

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