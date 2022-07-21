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نشر معلومات جديدة عن الطالب المصري المختفي على إحدى السفن المتجهة إلى ليبيا (صور)

مجتمع

نشر معلومات جديدة عن الطالب المصري المختفي على إحدى السفن المتجهة إلى ليبيا (صور)
الطالب المصري
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اختفى طالب مصري يدرس في الكلية البحرية بالأردن، منذ 6 أيام، حيث كان على متن سفينة متجهة إلى ليبيا.

وبحسب المعلومات المذكورة في صورة من جواز سفره وورقة الهيئة البحرية الوطنية التي يدرس فيها بدولة الأردن، فإن الطالب يدعى سامح سيد شعبان كامل، وهو من مواليد عام 1998.

نشر معلومات جديدة عن الطالب المصري المختفي على إحدى السفن المتجهة إلى ليبيا (صور)

وكشف مصدر مطلع، لموقع "القاهرة 24"، أن الشاب المصري من محافظة الفيوم، وهو مفقود في المحيط الهندي منذ 6 أيام تقريبا، على مركب بضائع سوري، مشيرا إلى أن صاحب المركب يدعى ظافر فحل.

ولفت المصدر إلى أن السفينة (المركب) كانت متجهة إلى دولة ليبيا، مؤكدا على أن آخر رسائل سامح سيد لأسرته وأصدقائه كانت تتضمن أن السفينة بها عطل "اتخرمت"، وحتى الآن أهله لم يعلموا عنه أي معلومات جديدة.

نشر معلومات جديدة عن الطالب المصري المختفي على إحدى السفن المتجهة إلى ليبيا (صور)

وأشار المصدر إلى أن نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحركت على وجه السرعة، وطلبت الأوراق الخاصة بالمصري سامح السيد، وأكدت أنها في تواصل مع السفارة المصرية بالأردن لمتابعة الموقف.

المصدر: القاهرة 24

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