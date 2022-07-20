مواجهة بين والدة المذيعة المغدورة شيماء جمال وقاتلها في أولى جلسات المحاكمة (فيديو)

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال مشادة كلامية بين زوج المغدورة،الذي اعترف بالجريمة، ووالدتها.

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المتهم الأول، وهو زوج المذيعة، القاضي أيمن حجاج زوج المذيعة، اعترف بقتل زوجته، إلا أنه نفى أن يكون تعمّد ذلك، بينما نفى المتهم الثاني الاشتراك في القتل.

وتداولت وسائل إعلام مصرية تسجيلا مصورا لسجال بين حجاج ووالدة جمال التي دخلت في نوبة بكاء حين شاهدت المتهم، وسألته لماذا قيّد ابنتها بعدما قتلها، "كلبشتها بعد ما قتلتها ليه؟".

ورد حجاج بالادعاء أن المغدورة "رفعت عليّ السكين، وكانت هتموتني، وأنتي بقالك 7 سنين ما دخلتيش علينا البيت".

ووصفت والدة المغدورة المتهم وصديقه بأنهما "خونة، وغشاشين"، وقالت: "كنت قاعد معايا وبتدور على بنتي، وأنت قاتلها ودافن جثتها؟، قتلتها ليه ما كنت طلقتها؟".

ممثل النيابة العامة قال خلال الجلسة، إن المتهمين ارتكبا جريمة قتل المجني عليها، وتشويه وجهها من أجل إخفاء معالم الجثة.

وقررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، تأجيل جلسة محاكمة المتهمَيْن حتى 13 أغسطس.

المصدر: وسائل إعلام مصرية