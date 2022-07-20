إعلامي مصري يحذر من موضة "كاش مايو" رجالي المنتشرة في أوروبا (فيديو)

حذر الإعلامي المصري تامر أمين، من موضة "الكاش مايو" الرجالي المنتشرة في دول أوروبية عدة، حيث قال "تبقى مصيبة لو فقدنا آخر حاجة محتفظين بيها في رجولتنا ونخوتنا كرجالة".

وأضاف تامر أمين خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، مساء الأربعاء، أن موضة بشعة ظهرت في أوروبا الصيف الحالي ومتوقع أن تظهر في مصر آخر الصيف الحالي، أو المقبل.

وتابع قائلا "المهم إني أحذر قبل الهنا بسنة وقبل وقوع الكارثة من وجهة نظري، وقبل ما نلطم على خدودنا ونقول إيه إللي حصل لرجالتنا، و هذه الموضة كاش مايوهات رجالي، وهذا القفطان الرجالي موضة صيف 2022 في أوروبا، وأثير الجدل لأنه يشبه فساتين البحر".

وأردف مقدم البرنامج قائلا: "الموضة بقى دلوقتي اللي نزلت اسمها القفطان أو الكاش مايو الرجالي، وشباب كتير لبسينه في شواطئ أوروبا، وفي مواقع تسويق كثيرة تقدر تجيبه لمصر بالتوصيل الإلكتروني، بقول للشباب المصري إوعى تتلحس اللحسة دي".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري