مصر.. اعترافات صادمة لمرتكب مذبحة الريف الأوروبي

أدلى المتهم بقتل 5 أفراد من عائلة واحدة في مجزرة تسمى بـ"الريف الأوروبي" باعترافات صادمة خلال جلسات محاكمته.

إقرأ المزيد

وقال إنه أقدم على قتل شريكه في المزرعة وابنتيه وطفلين من أحفاده، بسبب "رفض الضحية هناء الزواج من المتهم لتفرغها لتربية ابنتها بعد انفصالها عن زوجها، وأنه اشترى مخدر كلاب من الصيدلية ليضعه في المشروب للفتاة ويعتدي عليها".

وقال: "الفكرة جائت في بالي مرة واحدة وأنا راجع من الشغل وحصل اللي حصل، موضحا أنه شعر بالضيق من موضوع الرفض بحس بكسرة النفس واهتزاز کبریائي کل لما كنت بشوفها".

وتابع: "أنا كنت كل فترة بضايق من رفضهم لطلب جواز بنتهم، وكنت لما بشوف هناء بزعل أنها كسرت نفسي وهزت کبریائي ولكن كنت بتعامل معهم عادي حتى وأنا حاسس بالحاجات دي كلها، لحد ما كنت راجع من شغلي في أبو غالب، وكان معايا واحد اسمه وليد عنده عربية بخليه يوديني مشاوير بالأجرة، وكنت بدور على دواء ليا علشان كنت تعبان فجاء في بالي أني أكسر نفس هناء زي ما هي کسرت نفسي، فكنت كل ما أروح صيدلية أسال على الدواء بتاعي بتاع الضغط وكنت بسأل على دواء مخدر للكلاب ومكنتش بلاقي، فعديت على صيدليتين بعد كده قالولي على صيدلية هتلاقي فيها المخدر بتاع الكلاب، وروحت هناك واشتريت المخدر ووصلت لحد المزرعة ونفذت الجريمة".

وكانت محكمة الجنايات قررت تأجيل محاكمة مرتكب مذبحة الريف الأوروبي إلى جلسة 6 أغسطس، لانتداب محام للمتهم بعد أن حضر في أولى جلسات محاكمته دون محام للدفاع عنه.

المصدر: الوطن