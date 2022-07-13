مصر.. غرق 7 أطفال بينهم 6 أشقاء في نهر النيل بالأقصر (فيديو)

لقى 7 أطفال مصرعهم غرقا في نهر النيل بالأقصر، بينهم 6 أشقاء، في حادث انقلاب "تروسيكل" في ترعة الرواجح بمركز القرنة غربي محافظة الأقصر بجنوب مصر.

وتلقت هيئة إسعاف جنوب الصعيد، اليوم الأربعاء، بلاغا يفيد بانقلاب "تروسيكل"، كان يستقله 10 أشخاص، رجل وزوجته وأمه و7 أطفال، منهم 6 إخوة أشقاء.

ودفعت هيئة إسعاف جنوب الصعيد بـ5 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وأسفرت الجهود عن إنقاذ الرجل وزوجته وأمه، فيما لقي الأطفال السبعة مصرعهم، حيث تم انتشال جثمانين لطفلين، تتراوح أعمارهما بين 11 و13 عاما، وجرى تحويلهما إلى مشرحة مستشفى القرنة المركزي، كما تم انتشال 5 جثامين أخرى لأطفال لا تتعدى أعمارهم 14 عاما.

المصدر: RT